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中職／本壘攻防取消但書 悍將捕手教練：重點還是接到球

中央社／ 新北21日電
味全龍張政禹（右）7局上在隊友安打護送下跑回本壘得分，富邦悍將捕手戴培峰（左）觸殺不及。記者余承翰／攝影 余承翰
味全龍張政禹（右）7局上在隊友安打護送下跑回本壘得分，富邦悍將捕手戴培峰（左）觸殺不及。記者余承翰／攝影 余承翰

中職將本壘攻防規則中的但書取消，28日起適用，富邦悍將隊捕手教練劉家豪表示，「重點還是球要接到」，也提到季中修改規則，捕手難馬上有很大的修正。

中職昨天召開總教練會議針對本壘攻防議題提出討論，原本中職的防止本壘衝撞規則中有「無法避免的碰撞之認定」但書，昨天會中決議取消，從28日起適用，包含接球路徑預測，捕手在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑。

悍將捕手教練劉家豪今天賽前受訪表示，無論規則怎麼改，重點還是要接到球，如果因此閃躲造成的傷害或許更大。

劉家豪也提到，很多訓練都從春訓就開始，春訓就練好的東西季中馬上說要改變，對捕手來說要馬上有很大的修正有難度。

劉家豪也解釋，場上處理回傳球時，捕手一定都是一直盯著球看，不可能一邊看球，一邊看跑者路徑，場上的瞬間要去判斷有沒有阻擋到路徑太難了。

對於14日樂天桃猿台鋼雄鷹隊比賽，6局下馬傑森和張肇元本壘碰撞的案例，劉家豪也提到有看比賽片段，認為捕手張肇元的處理沒有太大的問題，第一時間是站在對的地方，是跟著球移動過去。

劉家豪提到，防止本壘衝撞的規定（波西條款）當初是為了保護捕手，規則修正來修正去，其實對執行者和教練團去指導球員沒有這麼容易，但重點還是保護選手為優先。

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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