中職／餅總擔心出現「無限挑戰」 看本壘攻防變清楚

中華職棒昨天舉行總教練會議，針對本壘攻防、重播輔助判決次數兩大議題作出修改，28日開始上路，統一獅隊總教練林岳平認為，本壘攻防修正後，畫面上會比較清楚，但也擔心挑戰改為「2+N」會變成「無限挑戰」。

會議中決定取消本壘攻防條文中「無法避免的碰撞之認定」的但書，改為「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑。若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。」

林岳平透露，樂天桃猿隊總教練古久保健二、中信兄弟總教練平野惠一因為來自日本，分享了一些日職在本壘攻防判定上一點點不同的地方，最後公布的修改，未來要透過畫面判定會更清楚，「捕手要有接到球，而且做出Tag的動作，才不算阻擋。」

林岳平也指出，現在無論野手回傳有沒有傳歪，而是針對跑壘路徑、有無持球Tag去做判斷，「對球員訓練上來說沒有影響，平常本來就知道要讓出路徑。」主要是不可控制狀況，「捕手要知道傳歪的話，要怎麼去接。」

至於挑戰次數修改為成功可超過2次，林岳平表示，自己對於修改與否都同意，尊重最後結果，「現在變成比較偏日本的方式，可能一場會出現無限次挑戰，換個角度想，那場裁判情何以堪？或許會出現判決問題，但挑戰不是一場比賽勝負的原因。」