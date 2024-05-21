中職／李多慧台北101前熱舞秀超狂腹肌 網：很有台味
韓籍啦啦隊女神李多慧舞蹈實力出色，每當有韓國女團出新曲，她都會迅速在個人IG分享自己翻跳的影片。昨天她在台北101前大跳aespa的「supernova」，驚人腹肌線條讓粉絲直呼受不了。
李多慧在台北街頭拍攝影片，背景是知名地標101，她穿上白色小可愛搭配長褲，除精湛舞蹈外，她的腹肌也吸引眾多網友目光，紛紛留言直呼，「那個線....我沒了」、「這腹肌真的不是開玩笑的」、「魔鬼身材」、「多慧的舞蹈還是那麼強」。
也有網友歪樓表示，「後面有車危險」、「這個街景+有摩托車經過，很有台灣味」、「後面騎摩托車的賺爛」。
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