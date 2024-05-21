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MLB／山本由伸6.1局8K奪5連勝 大谷翔平奇襲點出內野安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊投手山本由伸今天演出6.1局8K、失2分的優質先發拿到勝投，也是個人5連勝。 美聯社
道奇隊投手山本由伸今天演出6.1局8K、失2分的優質先發拿到勝投，也是個人5連勝。 美聯社

道奇隊投手山本由伸今天演出6.1局8K、失2分的優質先發，加上隊友3轟灌進6分滿滿援護，學長大谷翔平也以保送方式貢獻得分，幫助道奇以6：4擊敗響尾蛇隊，取得4連勝。

大谷今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席採用奇襲，在1出局無人在壘時，突然擺出短棒觸擊，將球點往三壘方向，響尾蛇隊先發投手提普利（Joe Mantiply）下丘接球，但大谷靠腳程跑出內野安打。

這是大谷本季第一次出現突襲短打的安打，也是自2022年4月20日還效力天使隊以來第一次，去年世界棒球經典賽對義大利之戰他也曾點出安打。

只不過道奇該局並未得分，反而是在3局下靠著3轟灌進6分，赫南德茲（Enrique Hernandez）先敲出陽春砲追平，接著大谷選到保送形成滿壘後，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）轟出滿貫砲，第4棒史密斯（Will Smith）更演出「背靠背」連兩打席開轟。

山本雖然3局上先被紐曼（Kevin Newman）敲二壘打後又被敲安而掉分，不過前6局靠著三振功力只掉這1分，首局3個出局數都用三振抓下，但到了7局上續投出現相同劇本，先被蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲出二壘打，又被紐曼敲出安打，丟掉第2分，也因此退場。

山本投出本季最多的100球，6.1局被敲出7支安打、失2分，投出8次三振、1次保送，防禦率3.17，隊友援護下取得本季第5勝，也是個人5連勝。

大谷5局下敲出外野飛球出局，8局下敲出擊球初速114哩的平飛球，但被一壘手美技攔截，總計3打數1安打，打擊率3成53，另有1次保送。

響尾蛇採取假先發，提普利退場後，塞柯尼（Slade Cecconi）接手在3局下遇到大亂流，但仍中繼5局，被敲6支安打丟掉6分，承擔本季第4敗，防禦率6.12。

道奇 響尾蛇

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