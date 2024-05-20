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玉山盃青棒賽／30日開打 18隊力爭亞青國手資格

中央社／ 台北20日電
今年玉山盃青棒賽主視覺。擷圖自臉書
今年玉山盃青棒賽主視覺。擷圖自臉書

玉山盃青棒賽將於30日開打，為今年亞洲青棒錦標賽國內選拔賽，總計18支球隊參賽，力拚青棒國手資格，上屆冠軍桃園市隊首戰將迎戰屏東縣隊，上屆亞軍台東縣首戰與彰化縣交手。

113年玉山盃全國青棒錦標賽將於30日在新北市三重棒球場、桃園青埔棒球場兩地開打。玉山盃青棒賽為今年亞洲青棒錦標賽國內選拔賽，玉山盃冠軍隊伍取得今年9月在台灣舉辦的亞青台灣隊組訓權，此次總計18支縣市代表隊參賽，預賽分2組打雙敗淘汰賽制，冠軍預計6月8日出爐。

桃園市隊上屆玉山盃在冠軍戰擊敗台東縣隊、取得去年U18世界盃棒球賽代表權，此次預賽被分在B組，30日首戰將與屏東縣隊在青埔棒球場交手，去年U18國手柯敬賢、陽念希等人今年續拚國手資格。

上屆亞軍台東縣隊本次分在A組，30日預賽首戰將與彰化縣隊在三重棒球場交手，陣中速球派投手王宇翔今年畢業有意挑戰中職選秀，野手陽黃柏憲也是今年應屆畢業生，是否挑戰選秀就等玉山盃表現評估。

玉山盃冠軍隊伍取得亞青台灣隊組訓權，選拔辦法第1階段將以玉山盃、去年底黑豹旗、112學年度高中棒球聯賽木棒組比賽表現，遴選優秀選手組成台灣青棒培訓大名單（最多90人），第2階段再篩選至36人舉行藍白對抗賽，最後選出18名正選球員。

中職選秀 棒球 玉山盃

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