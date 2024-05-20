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中職／林朝煌、曾翊誠24日重返台南 見證潘威倫拚150勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊最後一波復古月主題日活動邀請林朝煌出席。圖／統一獅隊提供
獅隊最後一波復古月主題日活動邀請林朝煌出席。圖／統一獅隊提供

統一獅隊將從24日起在台南球場對中信兄弟隊展開3連戰，也要推出本月最後一個「復古月主題日」活動，「嘟嘟」潘威倫將在首戰登板先發，挑戰生涯第150勝紀錄，特別邀請退役投手林朝煌、曾翊誠重回球場和獅迷們相見歡。

林朝煌1993年到2005年先後效力俊國熊、興農牛、統一獅、中信鯨隊，在獅隊6季身兼先發、後援任務，曾在2001年拿下救援王，退休後在台中市西苑青棒隊擔任教練，胡智爲、鄭鈞仁都是他的子弟兵。

曾翊誠本名曾傑志，2000年以簽約金500萬元加盟獅隊，創下當時中職史上最高紀錄，當時最高金額加盟獅隊，生涯初期擔任先發角色，後來轉任中繼投手，曾在2005年奪下中繼王。

獅隊指出，曾翊誠曾在投手丘上摔斷腿，經過復健努力，再次重返投手丘，成為選手、球迷勵志的典範，展現不輕易放棄的「鱷魚精神」重新再起。

另外，25日3連戰第2戰活動嘉賓是獅隊前總教練曾智偵，目前仍保有45歲138天史上最高齡出賽紀錄，高國慶可望在26日出賽時打破。

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獅隊最後一波復古月主題日活動邀請曾翊誠出席。圖／統一獅隊提供
獅隊最後一波復古月主題日活動邀請曾翊誠出席。圖／統一獅隊提供

統一獅 高國慶

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