中職／悍將首闖大巨蛋已售3.5萬張門票 FA全員到齊學生制服應援

富邦悍將隊將於24到26日前進台北大巨蛋，以主隊身分迎戰台鋼雄鷹隊，目前3連戰預售票售出超過3萬5000張，25日第2戰人氣最旺，已達15000張。

今年球季開季前兩周在大巨蛋進行7場比賽，除了3月30日味全龍、樂天桃猿隊開幕戰之外，接下來6場都有中信兄弟隊亮相，包括兩場主場、4場客場，「大巨蛋效應」可望延續到悍將、雄鷹系列賽。

大巨蛋前7戰一共湧進13萬2191人，單場平均達18884人，在已經安排比賽的9座球場人氣最旺，龍猿開幕戰28618人更創中職開打35年以來，例行賽單場最多觀眾紀錄。

悍將今天指出，首次進軍大巨蛋對雄鷹系列賽事，熱區、熱力區座位早早完售，25日「台哥大悍將中學主題日」票房已售出近8成（未開放外野區），3場合計超過3萬5000張，單日票房可望突破新莊主場滿座紀錄。

悍將強調，這3場比賽傾全力以Fubon Angels啦啦隊豪華應援，包括人氣十足的李雅英在內，全員到齊學生制服應援，另有重量級嘉賓開球及悍將中學音樂會、頂級燈光音響提供球迷最佳的觀賽體驗。