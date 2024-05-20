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韓職／韓國最年輕啦啦隊僅16歲 網傳有台灣攝影師騷擾惡行
韓國職棒啦啦隊競爭激烈，人才輩出，近日KT巫師隊有位名叫張Yujin的啦啦隊，年紀竟只有16歲。
2007年7月20日出生的張Yujin，擁有170公分高挑身材，除棒球外，還擔任過籃球及排球啦啦隊。據韓媒報導，她是目前韓國球類啦啦隊中最年輕的啦啦隊員，目前還在上高中。
張Yujin年紀輕輕就累積不少粉絲，但有網友在PTT以「韓國最年輕啦啦隊被台男抓手？」為題爆料近日有韓國網友發文指出，一名來自台灣攝影師抓住張Yujin的手腕不讓她走，後來另一位啦啦隊把張Yujin帶回來，事情才告一段落。
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