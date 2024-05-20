中職／悍將迎接台北大巨蛋主場 砸400萬元升級音響設備

樂天桃猿啦啦隊女團長Rina擁有甜美臉蛋和招牌黑長直髮型，加上賣力帶動應援的態度，被網友封為「最仙團長」。她近日上隊友琳妲的網路節目，自曝初夜發生在高中，與當時對象已無聯絡。 Rina大學畢業於

2024-05-20 14:00