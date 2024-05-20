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中職／悍將迎接台北大巨蛋主場 砸400萬元升級音響設備
富邦悍將隊將於25、26日在台北大巨蛋安排重量級主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」，對手是台鋼雄鷹隊，這兩天賽前邀請「拳擊女王」陳念琴、「桌球一姐」鄭怡靜擔任開球貴賓，賽後分別安排周湯豪、曾沛慈和蔡健雅、葛西瓦熱情開唱。
另外，悍將更斥資400萬元升級大巨蛋音響、聲光設備，主題日準備五大課程體驗，「MyMoji分身製造儀」首次與球團合作，在MyMoji App內建置悍將主題球衣與嗆司曲應援舞動作，球迷享個人3D數位分身免費建模（價值399元），更回饋免費製作8張LINE貼圖。
賽後演唱會除了擴大啦啦隊應區舞台，還斥資400萬元建置演唱會規格等級的音響、燈光、雷射特效等設備，將在場中架設陣列式音響，看台區的一、二樓也增設陣列喇叭，平衡大巨蛋各區音場，提供更完整的聽覺享受。
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