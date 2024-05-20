中職／啦啦隊「最仙團長」Rina自曝初夜在高中 現兩人無聯絡

樂天桃猿啦啦隊女團長Rina擁有甜美臉蛋和招牌黑長直髮型，加上賣力帶動應援的態度，被網友封為「最仙團長」。她近日上隊友琳妲的網路節目，自曝初夜發生在高中，與當時對象已無聯絡。

Rina大學畢業於台藝大舞蹈系，擁有舞蹈專業，2021年初與壯壯、宋城希相繼加入樂天桃猿應援團，成為首批女性應援團團長，Rina本季更誇足籃球，成為T1聯盟台北戰神應援團團長。

Rina自曝當初參加團長徵選時，以為是要加入啦啦隊，最後成功在100多人競爭下脫穎而出。Rina也公布理想型是身高至少182公分，當被問到初戀時間點時，Rina回答是高中，並透露初夜發生在對方家中，目前雙方已無聯絡。

影片中Rina也透露今年會發音樂專輯，並宣傳自己剛出的寫真集，網友紛紛在留言區表示，「Rina不僅人美，對棒球的熱愛也沒話說」、「第一次完整聽到Rina的甄選故事，Rina真的超棒的」、「認真應援的Rina 很開心妳能成為團長」。