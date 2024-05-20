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中職／「龍星大樂」主題日倒數 6月1日大巨蛋預售票已破2萬張

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「龍星大樂」主題日將於5月31日登場。圖／味全龍隊提供
「龍星大樂」主題日將於5月31日登場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊獲龍迷票選最受期待的「龍星大樂」主題日，今年將首次移師台北大巨蛋，5月31日至6月2日對中信兄弟隊3連戰盛大舉行。

龍隊指出，今年活動不僅有球員與小龍女歌唱表演，更邀請蕭煌奇、戴愛玲、waa魏如萱、柏霖PoLin、舞思愛、蓋兒等實力唱將歌手登「蛋」開唱。

主題日期間連續3天舉辦賽後演唱會，5月31日賽前與賽後，分別由聲林之王人氣王「蓋兒」、4座金曲獎最佳台語男歌手蕭煌奇開唱，6月1日戴愛玲和金曲歌后waa魏如萱接力登場，6月2日則由龍隊球員董秉軒的哥哥「柏霖PoLin」和拿莫．伊漾的姊姊「舞思愛」壓軸演出。

同時，「柏霖PoLin」和「舞思愛」也將擔任「龍星大樂」戰隊導師，於賽後各自率領3名龍隊球員進行歌唱大賽，名單將於主題日前陸續公布，味全龍官方YouTube頻道也將全程直播歌唱大賽時段，並開放所有球迷透過網路參與評分，啦啦隊「小龍女」包括林襄在內的多位成員，也將在5月31日和6月1日登台獻唱。

6月2日賽前專為王道銀行味全龍聯名卡友舉辦的「味全龍球員＆小龍女見面會」，即日起至5月24日止，凡持聯名卡刷卡消費，單筆消費滿1500元即有機會抽中參加資格，與球員、小龍女們近距離互動並留下珍貴合影，王道銀行董事長駱怡君當天擔任開球嘉賓。

龍隊今年第2次在台北大巨蛋進行主場系列賽，6月1日預售票已破2萬張。

「龍星大樂」主題日將於5月31日登場。圖／味全龍隊提供
「龍星大樂」主題日將於5月31日登場。圖／味全龍隊提供
「龍星大樂」主題日將於5月31日登場。圖／味全龍隊提供
「龍星大樂」主題日將於5月31日登場。圖／味全龍隊提供

中信兄弟 味全龍 董秉軒

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