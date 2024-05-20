中職／末兩局狂轟11分 悍將逆轉龍

中華職棒富邦悍將隊等待已久的火力，昨天在最後兩局一口氣爆發，第8局棒棒安打串出6分大局，第9局保送堆壘成為申皓瑋生涯首支滿貫砲序曲，悍將終場以11：3擊敗味全龍隊，避免在3連戰遭到清盤。

悍將近期打線卡彈，直到昨第7局為止，已連續21局沒得分，處於0：3落後眼看又要遭到完封，卻在第8局打出不可思議的火力串聯。

悍將單局打了12人次，敲出7支安打，林哲瑄安打先開張分數，李宗賢代打敲安也挹注1分打點，王正棠的生涯500安是追平安，替補上場扛4棒的高國麟補上兩分打點超前安打。

龍隊的亂流還沒止住，第9局廖任磊、張景淯壞球連發堆壘，先在滿壘時對王勝偉投出觸身球，再被申皓瑋打出滿貫砲。

悍將教頭陳金鋒賽前才剛談到悍將打線近期表現不彰，馬上看到神奇大局，他說：「比賽攻勢的開啟往往就是一個點、一個感覺，第8局不管在攻擊、選球上都有耐心，李宗賢代打敲安，大家的心情就比較放開來。」

先發四棒范國宸仍是失意人，3打數沒有安打、第7局遭到三振後被換下，改由高國麟接替他的位置。陳金鋒說，高國麟已有一段時間沒有比賽，「讓國宸稍微冷靜一下，國麟也需要比賽的感覺，所以當下換人，不然都沒有下去比賽感覺會比較沒有那麼篤定。」