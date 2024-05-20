聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／末兩局狂轟11分 悍將逆轉龍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
富邦悍將王正棠敲出生涯五百安，追平比數。記者陳正興／攝影
富邦悍將王正棠敲出生涯五百安，追平比數。記者陳正興／攝影

中華職棒富邦悍將隊等待已久的火力，昨天在最後兩局一口氣爆發，第8局棒棒安打串出6分大局，第9局保送堆壘成為申皓瑋生涯首支滿貫砲序曲，悍將終場以11：3擊敗味全龍隊，避免在3連戰遭到清盤。

悍將近期打線卡彈，直到昨第7局為止，已連續21局沒得分，處於0：3落後眼看又要遭到完封，卻在第8局打出不可思議的火力串聯。

悍將單局打了12人次，敲出7支安打，林哲瑄安打先開張分數，李宗賢代打敲安也挹注1分打點，王正棠的生涯500安是追平安，替補上場扛4棒的高國麟補上兩分打點超前安打。

龍隊的亂流還沒止住，第9局廖任磊張景淯壞球連發堆壘，先在滿壘時對王勝偉投出觸身球，再被申皓瑋打出滿貫砲。

悍將教頭陳金鋒賽前才剛談到悍將打線近期表現不彰，馬上看到神奇大局，他說：「比賽攻勢的開啟往往就是一個點、一個感覺，第8局不管在攻擊、選球上都有耐心，李宗賢代打敲安，大家的心情就比較放開來。」

先發四棒范國宸仍是失意人，3打數沒有安打、第7局遭到三振後被換下，改由高國麟接替他的位置。陳金鋒說，高國麟已有一段時間沒有比賽，「讓國宸稍微冷靜一下，國麟也需要比賽的感覺，所以當下換人，不然都沒有下去比賽感覺會比較沒有那麼篤定。」

味全龍 富邦悍將 廖任磊 張景淯 李宗賢 林哲瑄 王勝偉 申皓瑋 陳金鋒 高國麟

延伸閱讀

中職／范國宸3支0提前退場 鋒總懂他的煎熬但這一關必須要過

中職／高國麟替補4棒敲致勝安 悍將最後2局灌11分淹沒龍隊

中職／王正棠追平安一併達陣500安 純藍血悍將第二人

中職／悍將升林澤彬、張冠廷都先發 鋒總看打線結霜有難題

相關新聞

中職／末兩局狂轟11分 悍將逆轉龍

中華職棒富邦悍將隊等待已久的火力，昨天在最後兩局一口氣爆發，第8局棒棒安打串出6分大局，第9局保送堆壘成為申皓瑋生涯首支...

中職／藍寅倫延長賽敲再見安雄鷹2連勝 賽後不禁淚崩

中職今天在澄清湖棒球場的賽事，台鋼雄鷹隊與統一獅隊鏖戰到延長賽，10局下藍寅倫敲出睽違2年多的再見安打，助雄鷹以4比3擊...

中職／李多慧為定居花一年看房 感受台北房租是首爾江南水準

中華職棒味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前宣布，自己已搬到台北住的消息，是繼台鋼安芝儇宣布搬到高雄之後，為了工作方便而選擇定居台灣第二位韓籍啦啦隊，主要也是希望享受更多在台灣的生活；而李多慧在個人YT於今

中職／范國宸3支0提前退場 鋒總懂他的煎熬但這一關必須要過

富邦悍將隊今天以11：3擊敗味全龍隊，不動四棒范國宸在第7局吞下三振後被換下，總教練陳金鋒當下只是跟他說讓他休息、放鬆一...

中職／高國麟替補4棒敲致勝安 悍將最後2局灌11分淹沒龍隊

富邦悍將隊等待已久的火力，今天終於在最後兩局火山爆發，第8局打了12人次、敲出7安打，席捲6分大局，第9局申皓瑋炸裂滿貫...

中職／氣到球棒都來不及放下 魔鷹翻越欄杆怒找主審理論

中華職棒場上今年第一張發給球員的驅逐出場罰單出爐，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹第7局對好壞球判決不滿碎碎念，先是遭到警告，回到板凳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。