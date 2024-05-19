中職／李多慧為定居花一年看房 感受台北房租是首爾江南水準

中華職棒味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前宣布，自己已搬到台北住的消息，是繼台鋼安芝儇宣布搬到高雄之後，為了工作方便而選擇定居台灣第二位韓籍啦啦隊，主要也是希望享受更多在台灣的生活；而李多慧在個人YT於今晚發布最新影片，「結束飯店生活... 在臺灣定居！終於在臺灣也有家了/花1年的時間看房子 /臺灣生活，臺灣的房價是多少呢？」表達自己很早就想要定居台灣，並花了一年時間看房，但對於台北房租，她覺得相當貴，相當於首爾江南區的水準，但也意外欣喜台灣租房居然有附傢俱。

影片中李多慧為了住在台灣，其實是花了很多心思去看房子，了解台北租房的情況，網友留言說，「恭喜多慧在台灣，有自己的家了，好好在台灣生活，經營自己的事業，開創自己的一片天。」、「恭喜多慧不用住飯店，下班後有一個家可以回去好好休息了，住台灣妳的中文會進步很快的。」、「真開心多慧能在台灣找到好的地方住，台灣的房子是真的貴...」