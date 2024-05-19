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中職／范國宸3支0提前退場 鋒總懂他的煎熬但這一關必須要過

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
范國宸。記者陳正興／攝影
范國宸。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天以11：3擊敗味全龍隊，不動四棒范國宸在第7局吞下三振後被換下，總教練陳金鋒當下只是跟他說讓他休息、放鬆一下，鋒總坦言知道他的煎熬，但這是生涯必須突破的關卡。

悍將本季打31場，先發第4棒沒變過，范國宸持續走跌的成績，聚焦在他身上的檢討聲浪也越來越大，今天前3打數再度繳了白卷，第7局遭到三振後退場。

對於換人決定，陳金鋒表示，高國麟已有一段時間沒有比賽，今天范國宸打了3次後，「讓他稍微冷靜一下，國麟也需要比賽的感覺，所以當下換人，不然都沒有下去比賽感覺會比較沒有那麼篤定。」

陳金鋒也還原當時與范國宸的談話，「只有跟他說休息、放鬆一下，我也知道他很煎熬，但沒辦法，要繼續去突破這個關卡，每個人生涯都會遇到高和低，怎麼去解決和突破是他必須學會的。」

悍將緊接在第8局打了12人次攻下6分，第9局申皓瑋的滿貫砲又帶動一波5分大局，此役敲出致勝安打的打者，正巧是替補打第4棒的高國麟，不免引來更多討論聲浪。

陳金鋒認為，比賽攻勢的開啟往往就是一個點、一個感覺，第8局不管在攻擊、選球上都有耐心，李宗賢代打敲安，大家的心情就比較放開來。

范國宸 陳金鋒 高國麟

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