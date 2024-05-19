中職／高國麟替補4棒敲致勝安 悍將最後2局灌11分淹沒龍隊

富邦悍將隊等待已久的火力，今天終於在最後兩局火山爆發，第8局打了12人次、敲出7安打，席捲6分大局，第9局申皓瑋炸裂滿貫砲，終場以11：3逆轉擊敗味全龍隊，高國麟替補打第4棒敲出兩分打點超前安打，獲選單場MVP。

龍隊今天原定推出徐若熙先發，昨天晚間才因右肘疲勞緊繃換成郭郁政扛起此戰，先發5局只被敲1安打、無失分，投球任內有4局讓悍將三上三下，唯一亂流是第3局被張進德開局敲出二壘打，兩出局後，葉子霆靠三壘手劉基鴻的失誤上壘，郭郁政力保不失。

面對悍將先發投手黃保羅，龍隊首局就有分數進帳，李凱威保送、吉力吉撈．鞏冠安打上壘後，劉基鴻補上安打挹注2分打點。黃保羅在失血後穩住陣腳，最終以88球繳出5局被敲3安打、失2分，送出4次三振，包括第3局的3連K。

陳品捷第6局的得點圈安打，幫助龍隊擴大為3：0領先，連21局沒有分數進帳的悍將直到第8局終於火力甦醒，龍隊投手呂詠臻面對3人次都被敲安，林哲瑄的安打打破鴨蛋；龍隊接連換上林凱威、羅華韋止不住失血，李宗賢代打敲安將差距縮小到1分差，王正棠揮出追平安，高國麟、王勝偉繼續補刀，單局狂灌6分逆轉戰局。

悍將的火力一發不可收拾，第9局廖任磊、張景淯四壞、觸身球保送連連，先是滿壘時對王勝偉投出觸身球送分，再被申皓瑋掃出生涯首發滿貫砲，這一轟也讓悍將此役得分達到雙位數。