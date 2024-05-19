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中職／氣到球棒都來不及放下 魔鷹翻越欄杆怒找主審理論

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹洋將魔鷹與裁判理論。擷圖自畫面
台鋼雄鷹洋將魔鷹與裁判理論。擷圖自畫面

中華職棒場上今年第一張發給球員的驅逐出場罰單出爐，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹第7局對好壞球判決不滿碎碎念，先是遭到警告，回到板凳區後仍然怒不可遏，進一步遭到驅逐出場，理智瞬間斷線，直接拿著球棒、頭盔翻越欄杆衝回場上，場面超火爆。

衝突場面出現在澄清湖棒球場統一獅、雄鷹隊之戰7局下，魔鷹在兩出局、一壘有人時上場打擊，滿球數後面對下一球未出棒，主審判決好球遭到三振，他對於這球判決明顯不滿而出言，遭到警告後，回到休息室仍喋喋不休，緊接著遭到驅逐出場，魔鷹氣到球棒、頭盔還沒來得及放下，就翻越欄杆重回場上，爆氣衝向主審。

此戰焦點原是交易包裹大戰，獅隊推出郭俊麟，雄鷹則由江承諺先發，為同一筆交易中互換的選手，直接同場較勁備受矚目，兩人最終都無關勝敗。

郭俊麟2局下開局就被藍寅倫、魔鷹、杜家明連3棒敲出安打，無人出局就面臨滿壘危機，最終只掉1分，結果第5局又因2安打、1保送釀成滿壘局面，獅隊決定換投，辛俊昇接手後被杜家明敲安丟掉2分記在郭俊麟帳上，以4.1局被敲8安打、失3分結算。

江承諺先發6局失1分，雖帶著勝投資格退場，但7局上馬上遭到砸鍋。

江承諺 郭俊麟

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