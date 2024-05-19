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中職／王正棠追平安一併達陣500安 純藍血悍將第二人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王正棠敲出生涯第500安。記者陳正興／攝影
王正棠敲出生涯第500安。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊被壓著打大半場，第8局燒開大局，王正棠敲出追平戰局的關鍵安打，這一安同時達陣生涯500安，為「純藍血悍將」第二人。

味全龍隊今天一度取得3：0領先，在這波3連戰從第1場第5局開始到第3場第7局為止，讓悍將連21局沒有得分，直到第8局推出呂詠臻，面對3人次都被敲出安打，林哲瑄的安打一棒打破鴨蛋；龍隊換投止不住失血，李宗賢代打敲安再將差距縮小到1分，王正棠的安打進一步追平。

生涯僅在「悍將」留下一軍出賽紀錄的選手，范國宸為第一位達到500安，去年在9月21日達陣，王正棠賽前累積499安，這一安讓他成為「正藍旗」累積500安第二人。

下一人預計將是424安（至今天第8局）的申皓瑋，雖是2016年義大犀牛隊時期選進，但2017年才首度在一軍出賽。

若看一軍生涯曾參與過悍將前身的選手，在悍將球團史留下的最多安打紀錄為林益全683安，林哲瑄599安居次，接著是李宗賢566安。

李宗賢 林哲瑄

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