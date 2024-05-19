中職／澄清湖主場洪一中千勝慶祝儀式 太太胡淑宜驚喜現身

中職台鋼雄鷹教頭洪一中在日前達成執教生涯千勝里程碑，雄鷹隊今天為他舉辦千勝慶祝儀式，除了洪一中的女兒到場參與，太太胡淑宜突然現身送上花束，也讓洪一中相當驚喜。

台鋼雄鷹在15日於桃園棒球場擊敗樂天桃猿隊，洪一中順利奪下執教生涯第1000勝，為前無古人的紀錄。雄鷹今天在澄清湖棒球場進行的主場賽事與統一獅隊交手，賽前雄鷹為洪一中舉辦慶祝儀式，除了女兒洪言菱，太太胡淑宜更驚喜現身，讓洪一中驚訝直呼，「妳怎麼會來！」

洪一中在賽前儀式上致詞表示，在千勝里程碑的過程中自己很幸運，要感謝的人很多，「能夠達到1000勝是非常多人一起努力，才有辦法走到這裡，不過以現在來講1000勝都已經成為歷史了，已經歸零了，我現在最重要的工作是如何幫台鋼這支球隊茁壯。」

洪一中指出，這支球隊中大部分都是年輕球員，雖然每天都在進步，但過程中也有很多失敗，「我在網路上看到，球迷對他們沒有太苛責，每天都在鼓勵他們，謝謝你們對球員的鼓勵。台鋼要成長需要球迷進場加油，多多進場他們的動力就會愈強，一定會用好比賽回饋給球迷。」

洪一中的太太胡淑宜則表示，「謝謝你們一直支持洪總，很感謝你們，也謝謝洪總、我的老公、孩子的爸爸，為家庭付出的一切，辛苦了。」

今天中職會長蔡其昌也到場祝賀，他表示，在美國職棒大聯盟有超過12個拿到2000勝的總教練，「我相信不久的將來就會2000勝。」