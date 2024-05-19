中職／知道范國宸在4棒承受壓力 鋒總有不變的道理

今天將是范國宸本季連續31場扛富邦悍將隊先發第4棒，低檔的打擊成績持續遭到高度檢視，總教練陳金鋒坦言，知道他在那個位置上承受很大壓力，但看到他持續在努力，「中心棒次沒那麼好打，除了技術，還有心理層面的問題。」

悍將本季已賽30場，第4棒自始至終只出現過一個人的名字，就是范國宸，昨天3打數繳白卷後打擊率跌到只剩2成09，也是今年唯一第4棒全壘打仍然掛蛋的球隊。

范國宸成績遲遲沒有起色，卻在四棒的位置上紋絲不動，開季以來聚焦許多討論。陳金鋒有考量，「要打那個位置，心理素質穩定度沒那麼好是不會有好結果，我知道（范國宸）狀況不好，在那個位置上承受很大壓力，但他還是持續在做。」

本季6隊打過先發第4棒人數

富邦悍將 1（范國宸）

統一獅 3（林安可、陳鏞基、陳重廷）

樂天桃猿 3（朱育賢、林泓育、廖健富）

台鋼雄鷹 3（魔鷹、王柏融、藍寅倫）

味全龍 4（劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、郭嚴文）

中信兄弟 4（陳俊秀、許基宏、曾頌恩、陳子豪）