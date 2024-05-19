中職／悍將升林澤彬、張冠廷都先發 鋒總看打線結霜有難題
富邦悍將隊今天選手異動升上林澤彬、張冠廷，降下蔣智賢、劉俊豪，總教練陳金鋒看近期打線再度結霜，坦言得點圈的打擊表現沒有之前好，但打線在攻守之間如何抉擇是必須權衡的難題。
悍將近兩周合計7場比賽，單場得分最多只有3分，包括昨天遭到味全龍隊完封，以0：1輸球。陳金鋒指出，首局滿壘若有分數進帳，對龍隊先發投手吳俊杰的穩定度應該會有影響，是昨天比較可惜的地方。
談到打線問題，陳金鋒有為難的地方，「打擊方面確實做得沒那麼好，但也不能為了打擊放棄守備，守備、投手好的話，我們可能2分就有機會贏球，這是必須去權衡的地方，攻和守怎麼去做對球隊比較穩定的選擇。」
他也點出近期看到的問題，「得點圈沒有之前那麼好，確實這個禮拜遇到的投手都投得非常好，打擊受到一些壓制，分數沒有的話，又會更急著想去做，壘上有人時追打更多壞球，沒辦法擊到有效球，攻擊上就沒有那麼順。」
悍將今天升上的援軍都排進先發打線，林澤彬擔任先發第2棒、游擊手，張冠廷擔任指定打擊、第5棒。
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