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中職／徐若熙何時回歸已有譜 葉總不憂戰力「俊杰是人才」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
徐若熙。本報資料照片
徐若熙。本報資料照片

味全龍隊「龍之子」徐若熙未按原定計畫在今天先發，總教練葉君璋表示，他只是單純疲勞導致的緊繃，先降下二軍休息，「已經有和他說好，大概何時回來。」先發投手人員並不擔心，葉總說：「用是夠用，只是看戰力，但像昨天吳俊杰也是讓我們驚豔。」一開口就大讚「俊杰是個人才」。

龍隊今天原訂推出徐若熙先發，與富邦悍將隊黃保羅同場過招，但昨天賽後臨時更動先發投手，改推郭郁政登板，徐若熙的狀況備受關注。

葉君璋表示，其實按照教練團原本規畫，本來就到了讓他下二軍休息的時間，「只是狀況還不錯，所以一直保留著。」這回只是單純疲勞導致的緊繃狀況，降下二軍輪休，何時回歸也已經排定。

對於接下來的本土先發安排，葉總表示，人數是夠、只是看戰力，但就像昨天吳俊杰投出令人驚豔的內容，說不定龍隊也能在這段時間看到不錯的戰力，他也點名郭郁政、林子昱、曹佑齊等人，其中曹佑齊預計在周四安排實戰投打練習，先看內容再決定之後的出賽安排。

徐若熙 葉君璋 郭郁政

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