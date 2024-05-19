中職／爆破富藍戈防線 龍隊再見轟奪勝

富邦悍將隊守護神富藍戈的完美防禦率，在攸關勝負時刻鬆動，昨天9局下比分0：0之際，面對首位打者拿莫．伊漾就被敲出陽春砲，味全龍隊以1：0帶走勝利，打下一波3連勝。

天母球場之戰上演投手戰，龍隊吳俊杰、悍將羅戈都是6局無失分好投，進入牛棚決勝，悍將有機會先占上風卻錯失，7局上林哲瑄靠內野安打和連兩次盜壘自己開老牌跑車上三壘，但還是等不到回家。

曾峻岳第8局登板，續投第9局連抓兩個出局數後換投，富藍戈接手面對第一位打者就出事，拿莫．伊漾一棒結束比賽，這是他生涯首支再見安、再見轟，本季3轟都是棒打洋投。

拿莫．伊漾表示，前面可能擊球點比較晚一點，總教練葉君璋有提點一些問題，他也自知先前面對富藍戈都是速球挨K居多，但最近自己狀況還不錯，直球掌握度會比較高，「所以換個想法去面對，應該覺得我變化球攻擊不是很好，剛好掌握到一顆失投變化球。」

再見轟讓他直呼不可思議，但千叮嚀萬交代自己低調，他笑說：「葉總一直以來都這樣跟我說，今年特別強調，說這樣會有比較多安打，意思是要我情緒起伏不要那麼大，比較穩定一點。」

吳俊杰無勝投進袋，但繳出一場代表作，成為龍隊本季第一位投滿6局的本土先發投手。葉總大讚這是吳俊杰進職棒以來表現最棒的一場，「比較接近我們選他時想要看到的樣子。」

吳俊杰指出，之前因為身體太多搖晃，投球動作比較亂，葉總有幫忙調整，這場投起來感覺比較不會綁手綁腳，「有變好的跡象，這部分問題注意起來，投球就可以保持在直線上。」