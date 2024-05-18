中職／葉總看首局亂流因1顆框框內的壞球 大讚吳俊杰代表作

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手吳俊杰。記者許正宏／攝影
味全龍隊投手吳俊杰。記者許正宏／攝影

味全龍隊今天靠拿莫．伊漾9局下的陽春砲以1：0擊敗富邦悍將隊，先發投手吳俊杰6局無失分好投無關勝敗，總教練葉君璋賽後談到他的表現大讚，進職棒以來最好的一場。是否驚喜？他笑說：「非常！非常！他投得太好了。」

吳俊杰此役首局就出現亂流，先被池恩齊敲出二壘打，兩出局後面對范國宸、蔣智賢都投出保送，滿壘之際讓申皓瑋擊出二壘方向滾地球出局。

度過滿壘危機後，吳俊杰越投越穩，第2到5局雖有上壘者但未讓危機擴大，第6局演出第一個三上三下的半局。

龍隊今天以前共計17場由本土投手先發，最長局數只有5.2局，包括王維中3場、徐若熙1場，吳俊杰成為隊上第一位先發滿6局的土投。

葉君璋表示，這是吳俊杰進職棒以來表現最棒的一場，「比較接近我們選他時想要看到的樣子。」對於首局亂流，葉總認為關鍵在於一顆完全在框框裡的好球沒被撿，後面出現狀況，「但比賽就是這樣，他要相信自己可以把狀況拉回來。」

葉君璋也提到，球隊過去給予洋投先發場次較多，他要輪到的機會有一場、沒一場，壓力應該會比較大，這一場感覺他對自己是有信心的，去控制自己想要控制的，「希望他可以繼續保持下去。」

吳俊杰則表示，之前因為身體太多搖晃，投球動作比較亂，葉總有幫忙調整，今天投起來感覺比較不會綁手綁腳，「有變好的跡象，這部分問題注意起來，投球就可以保持在直線上。」

富邦悍將 申皓瑋 葉君璋

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