中職／雄鷹首勝獅！小野寺6局無失分 魔鷹怪力場外轟

台鋼雄鷹隊今天兩位洋將都有好表現，小野寺賢人先發6局無失分封鎖龍頭統一獅隊，打線也在前6局就攻下5分，7局下魔鷹更展現一發敲出場外的怪力轟，以7：1取得隊史對統一獅隊的首勝。

雄鷹開季對獅隊6連敗，今在澄清湖8281名觀眾前克服「恐獅症」，拿下首次對戰勝利，也是本季第10勝及總教練洪一中的執教第1001勝。

小野寺賢人今天前4局僅被敲出1支安打，到6局上才首次被攻占得點圈，但他成功解決打擊率超過4成的陳鏞基，安全下莊，總計96球先發6局，被敲3支安打另有3次三振、1次四壞，延續個人連13局無失分。

前一場7局無失分至今，小野寺賢人表示，兩場比賽中間沒做太多不同調整，而今天首次對上獅隊，他也知道球隊還沒贏過，他用中文說：「今天我很緊張。」

不過今天能夠幫助球隊贏球還奪得單場MVP，小野寺賢人表示：「戰鬥的雖然是選手，後勤幫助很多，像是情蒐也收集很多情報，我不是一個人在場上。」他也特別感謝今天場外從日本遠道而來為自己加油的球迷，「大家為我們加油不是理所當然，我會繼續努力。」

雄鷹打線前段由陳文杰表演，今天之前打擊率1成53的他，4局上率先敲安上壘，並靠藍寅倫三壘打跑回1分，5局上再敲出1分打點安打，全場5打數4安打，賽後打擊率上升到2成03。

6局下雄鷹先靠對方失誤添得一分，2出局滿壘時曾子祐再敲出適時安打，單局攻下3分擴大領先，7局下魔鷹砲轟獅隊江承峰，一棒把球掃到澄清湖球場外，這發右外野兩分砲讓獅隊無力反撲，魔鷹也以6轟追平吉力吉撈．鞏冠，僅次於林安可的9轟。