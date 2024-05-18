中職／拿莫．伊漾再見轟破富藍戈完美防禦率 葉總交代低調

拿莫．伊漾一棒打破富邦悍將隊鐵牛棚，今天在9局下面對富藍戈敲出陽春砲，幫助味全龍隊以1：0贏球，生涯首支再見安、再見轟，讓他直呼滿不可思議，賽後笑曝：「葉總一直跟我講低調一點，說這樣會有比較多安打。」

此役雙方上演一場投手戰，悍將最好的攻擊嗆司在首局就出現，龍隊先發投手吳俊杰先被池恩齊敲出二壘打，兩出局後面對范國宸、蔣智賢都投出保送，滿壘之際讓申皓瑋擊出二壘方向滾地球出局。

度過滿壘危機後，吳俊杰越投越穩，第2到5局雖有上壘者但未讓危機擴大，第6局演出第一個三上三下的半局，成為龍隊本季第一位投滿6局的本土先發投手。

悍將洋投羅戈同場輝映，投6局被敲5安打、無失分，熱飆10次三振，賽後以65K超越統一獅隊勝騎士，登頂三振王寶座。

兩軍以0：0進入牛棚決勝，左投羅華韋把關的7局上，悍將再度兵臨城下，林哲瑄靠內野安打和連兩次盜壘自己開老牌跑車上三壘，但還是等不到回家。

曾峻岳8局登板，續投第9局連抓兩個出局數後換投，富藍戈接手面對第一位打者就出事，拿莫．伊漾一棒結束比賽，富藍戈的完美防禦率也破功。

拿莫．伊漾表示，前面可能擊球點比較晚一點，上去前葉總就有提點一些問題，他也自知先前面對富藍戈都是速球挨K居多，但最近自己狀況還不錯，直球掌握度會比較高，「所以換個想法去面對，應該覺得我變化球攻擊不是很好，剛好掌握到一顆失投變化球。」

再見轟讓他直呼不可思議，但千叮嚀萬交代自己低調，他笑說：「葉總一直以來都這樣跟我說啊！今年特別強調，說這樣會有比較多安打，意思是要我情緒起伏不要那麼大，比較穩定一點。」