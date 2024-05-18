中職／猛登7局好投品客主題日當主角 岳東華雙響5打點

中信兄弟隊投手猛登在「專屬」主題日投得像是主角，先發7局沒有失分，加上岳東華先敲出個人首支滿貫砲、加碼個人首次雙響砲，而剛回一軍的陳子豪也開轟，以12：1擊敗樂天桃猿隊，取得2連勝。

猛登因為有著兩撇翹鬍子，撞臉知名洋芋片品牌Logo，效力韓職時就有隊友叫他「品客」，今年來到台灣，兄弟球團也針對他的特色與廠商洽談，在今、明天舉辦品客聯名主題日。

今天正好是猛登先發，表現也搶走全場觀眾目光，開賽就連抓7個出局數，才被嚴宏鈞敲出首安，接下來一路投完7局，僅在4局、6局、7局各被敲1安，7局雖然安打、四壞接連出現，但他及時回穩，連製造兩個飛球出局，安全下莊。

猛登以90球投完7局，追平個人單場最長局數，總計被敲4支安打，另有3次三振、1次四壞保送，來台後首次先發沒掉分，堪稱代表作，也拿下本季第3勝，中斷個人2連敗。

兄弟火力也不遜色，2局下陳子豪敲出陽春砲先馳得點後，又靠安打、失誤、保送在2出局後形成滿壘，接著岳東華一棒掃成右外野全壘打，生涯首次滿貫砲。

4局下兄弟則是靠著5支安打加上1次四壞保送，又攻下4分大局，5局下兄弟又是3支安打攻下2分，效率超高，7局下岳東華再敲出一發右外野陽春砲，締造生涯首次單場雙響砲，也幫助球隊推進到12：0。