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中職／打擊成績撞牆是正常 葉總點出投打循環進化論

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片

味全龍隊總教練葉君璋看今年龍族打者碰到的撞牆期，點出投打的循環進化論，「在我看來，都是正常。」至於主砲劉基鴻，他認為近況已在升溫中、不用太擔心。

龍隊今年開季走得並不順遂，近期2連勝入手才以16勝16敗再度站回5成勝率，投手團隊成績依舊優越，但目前聯盟打擊榜上10位打擊率3成以上的選手，來自5隊打者，龍隊仍是唯一人數掛蛋。

談到龍隊打者開季以來的打擊狀況，葉君璋指出，「普遍看來，今年各隊投手提升滿多，勢必會造成打者衝擊，在我看來那都是正常，劉基鴻以近況來說有慢慢在提升，我認為不用太擔心。」劉基鴻開季打擊率一度只剩1字頭，5月後明顯升溫，單月42打數敲出15支安打，打擊率3成57，本季打擊率已拉抬到2成67。

葉君璋提到，「不要說彈力球，就說打者成績最好那幾年，投手會去努力想辦法壓制打者，等到打者必須去突破投手時，他們又會起來，職棒就是這樣，過個兩三年又會覺得打者好強。」

媒體進一步提到王柏融旅日前後在中職的成績，今年雖然還是不錯，但相比「桃猿時期」仍有落差，葉君璋對此也認為，正是因為投手本身能力的進步帶來的差異，「這幾年有不錯的投手出現，當有這樣的投手出現，就會有更多人跟上。」

劉基鴻 王柏融 葉君璋

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