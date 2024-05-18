中職／味全龍對猿3連戰伍鐸重回一軍 誰下二軍仍未定

中華職業棒球大聯盟味全龍隊24日起與樂天桃猿隊3連戰，洋投伍鐸（Bryan Woodall）預計屆時回一軍；至於哪名洋投下二軍，龍隊總教練葉君璋今天表示，還沒決定。

伍鐸目前為止本季都是先發出賽，一軍5場出賽戰績3勝1敗、防禦率1.35、表現不錯，後來稍微疲勞，教練團安排3日下二軍休息。

葉君璋下午率龍隊對戰富邦悍將隊前受訪表示，下週應該就會有洋將升降。

龍隊今年除伍鐸，洋投鋼龍（Drew Gagnon）和艾璞樂（Tyler Eppler）定位先發，銳歐（Rio Gomez）牛棚待命；葉君璋表示，銳歐在牛棚負擔的角色很重要。

至於銳歐角色調整可能性，葉君璋說，球隊剛開始接觸到銳歐，工作就是牛棚，先以牛棚角色出發，但銳歐曾先發與中繼，就看球隊需要什麼角色，如果要放銳歐到先發其實也有空間。