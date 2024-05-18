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中職／王勝偉40歲選校草破7屆最高齡紀錄 連隊友都虧選校長

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王勝偉以40歲之齡挑戰「悍將中學」校草。圖／取自富邦悍將隊粉絲團
王勝偉以40歲之齡挑戰「悍將中學」校草。圖／取自富邦悍將隊粉絲團

富邦悍將隊年度重磅主題日「悍將中學」下周在台北大巨蛋登場，王勝偉40歲參選校草，連隊友都虧他是要選校長、主任還是學生會家長，王勝偉還原參選過程純屬誤打誤撞，「但既然選了，就想要得名。」

今年競爭校草的名單包括李宗賢、申皓瑋、李東洺、王勝偉、黃保羅，年紀最小的黃保羅20歲，40歲的王勝偉以隊友兩倍年紀參選校草，成為校史七屆以來最高齡參賽者。

究竟是自願報名或是被慫恿參選？王勝偉笑曝，一開始公關通知他要拍校草時，他以為是要拍投票影片，因此一口說好，等到資料傳來，才意識到是自己要選校草，「人生已經有點資歷和閱歷，距離上次穿制服已經很久了，來競選校草有點…，但隔天就要拍了，有點不好意思反悔說不要。」

宣傳照片出來後，化身「聯誼小隊長」的王勝偉吸引最多點讚數，連隊友也在虧，王勝偉笑說：「既然選了，就想要得名，球迷熱烈回應，我很開心，希望他們一起參與、多投我一票。」

王勝偉來到悍將後已經參與過多檔主題日，去年在球迷面前開唱，今年競選校草，都寫下有趣的球場體驗。他透露背後原因，主要是希望能給女兒看到，女兒喜歡唱歌、跳舞，但比較害羞表現，希望能藉由自己準備、表演的過程，讓一路都看著的女兒也能因此鼓起勇氣。

富邦悍將 王勝偉 黃保羅

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