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中職／領先7分上陳冠偉掀熱議 葉總釋疑調度考量

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
龍隊9局在7分領先下仍推出陳冠偉(右)，掀起不小討論聲浪。
龍隊9局在7分領先下仍推出陳冠偉(右)，掀起不小討論聲浪。

味全龍隊昨天以8：1擊敗富邦悍將隊，靠第7局的7分大局奠定勝基，9局上在大幅領先之下仍推出陳冠偉掀起熱議，總教練葉君璋指出，龍隊後援投手運用和分數多少有關係，但並非絕對，銳歐上場時，陳冠偉已經在準備。

悍將昨天先靠王正棠的陽春砲開張分數，龍隊6局下吉力吉撈．鞏冠回應追平陽春砲，緊接著7局下攻下7分大局，擴大為8：1領先。龍隊洋投鋼龍先發6局失1分退場，第7局呂詠臻、銳歐先後登板，銳歐跨局數投完第8局，9局在7分領先下仍推出陳冠偉，掀起不小討論聲浪。

談到這項調度，葉君璋表示，球隊有自己運用投手的方式，和分數多少有關係，但不是這麼重要，「銳歐上去投時，冠偉已經在準備，銳歐投完，也沒必要再叫別人準備。」

此外，伍鐸已到可以重返一軍的日期，葉君璋也證實，他回歸的日期已經排好，確定就是下周。至於要換誰？葉君璋表示尚未確定，也強調屆時降下二軍的人選並非狀況考量，「沒有誰是狀況不好，只是盡量讓他們整季都可以保持在狀態內。」

銳歐本季出賽21場為投手出賽數第一，扮演牛棚要角，利用這次輪替降下二軍輪休也是選項之一。葉總也透露，銳歐可先發、可後援，單純看球隊的需要，未來是否有更動定位的可能性？葉總不諱言：「有這樣的空間」。

牛棚 葉君璋 陳冠偉

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