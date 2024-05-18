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MiLB／鄭宗哲敲本季第4轟 追平個人去年2A總數

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
效力海盜隊2A的台灣好手鄭宗哲今天相隔11場再次開砲。 美聯社
效力海盜隊2A的台灣好手鄭宗哲今天相隔11場再次開砲。 美聯社

效力海盜隊2A的台灣好手鄭宗哲今天相隔11場再次開砲，2局上首打席的陽春砲幫球隊先馳得點，然而最終還是以3：6輸給守護者隊2A，全場4打數2安打的鄭宗哲，打擊率上升到2成04。

鄭宗哲今天先發第6棒、游擊手，2局上的首打席就從梅斯（Tommy Mace）手中開轟，敲出一支中外野陽春砲，不過接下來4局上、7局上打出外野平飛球都遭到接殺，9局上1出局後，鄭宗哲再敲出一壘安打，並靠隊友安打跑回得分。

然而海盜隊2A今天攻勢除了鄭宗哲開轟及9局上的1分外，只有7局上狄克森（Brenden Dixon）的陽春砲，但1局下就狂失6分，先發投手錢德勒（Bubba Chandler）雖抓下2個出局數沒被敲安，但也投出5次四壞，並因傷提前退場，這局丟掉有5分記載他帳上。

鄭宗哲總計4打數2安打，終結前面連2場沒敲安，這發全壘打也是本季第4轟，今年在2A出賽30場的開轟數，與去年2A的66場出賽4轟相同。

海盜 鄭宗哲

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