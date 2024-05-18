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中職／張政禹傷韌帶 補黃勇傳？ 龍隊：先了解狀況

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
味全龍隊張政禹。報系資料照
味全龍隊張政禹。報系資料照

十字韌帶斷裂彷彿會傳染，繼樂天桃猿隊成晉、統一獅隊林靖凱後，味全龍隊內野手張政禹也出現相同傷勢，好在目前評估不需開刀，至於是否考慮吸收黃勇傳補充戰力？總教練葉君璋說：「要先了解狀況。」

成晉、林靖凱的傷勢都因需要開刀，本季提前報銷，但張政禹雖然韌帶斷裂，但評估可以靠休息復原，預計休息2到3個月，總教練葉君璋說得保守，「幾個月回來，要看選手感覺，還要經過體能教練、防護員的評估。」

對於近期不少職棒球員都出現相同傷勢，葉君璋表示，能夠理解，因為球員在場上都很拚，「想要爭取機會，受傷的機率就比較高，這是好的，也不是好的事情。」

而統一獅隊日前開除內野手黃勇傳，原因是個人財務問題加上逾假未歸，並在16日將在他放進讓渡階段，23日下午5點前其他球隊都可自由接觸，若無球隊承繼合約則成為自由球員。

對少了一名內野中線主力的龍隊來說，黃勇傳會不會納入評估？葉總表示：「他在場上表現是好的，無論是攻守是滿不錯的。」但也強調，「我們還不了解他的狀況，要了解才能有下一步。」

富邦悍將隊表明不考慮吸收黃勇傳，領隊林華韋表示，評估選手會多方面考量，黃勇傳選手是很有潛力，但悍將球團對於黃勇傳選手沒有評估，也沒有討論。

教練 財務

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