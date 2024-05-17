中職／葉總一句話點燃吉力吉撈砲火 2局下狀況不想再見

味全龍隊今晚以8：1擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋6局下的一句話，讓捕手吉力吉撈．鞏冠開轟、貢獻3打點，找回久違的打擊手感，吉力吉撈不去看全壘打王，「我們要衛冕。」

吉力吉撈今晚前兩打席沒建功，但6局下敲出一發追平陽春砲，7局下的二壘安打也敲回2分打點，為球隊單局7分攻勢增添柴火，總計4打數2安打。

吉力吉撈透露，「第6局上去打擊之前，有跑去問葉君璋總教練，要老實面對自己的心態，他跟我說，就是放輕鬆就好。」葉總表示，吉力吉撈常常給自己要求太高，打的時候就會綁手綁腳，但今天表現就很好。

由於近期多了身兼捕手的職務，吉力吉撈坦言，因為專注在配球上，有點忘記打擊跟投手對決的感覺，「有時候比賽滿快的，一下就過去，要當下做適時調整，有好的結果。」

吉力吉撈認為蹲捕對自己來說不會壓力太大，能夠把攻守分開來看，該幫投手就幫投手，也用打擊幫助球隊，「現在蹲捕的打擊有比之前好一點。」

而龍隊先發投手鋼龍雖然6局被敲2支安打失1分，帳面上是優質先發，卻也出現5次四壞球，葉君璋指出，今天賽前鋼龍狀況不錯，但因為今年前幾場沒那麼穩定，也讓他有壓力，「有狀況的時候會想更多，好險今天後來有拉回來，滿不錯的。」

今天2局下也出現罕見場景，龍隊無人出局、一二壘有人，結果劉基鴻想趁捕手漏球跑三壘卻遭到觸殺，拿莫．伊漾被投手牽制出局，加上郭嚴文遭到三振，形成另類三上三下，葉總對此表示：「這種狀況不常見，也希望不要再見，比賽無法預測，這必須要去接受，也會再提醒球員。」