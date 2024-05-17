中職／萌秀變洲際猛秀 陳俊秀2支2、3打點領兄弟獵猿

中信兄弟隊今晚在洲際棒球場以8：4擊敗樂天桃猿隊，陳俊秀2打數2安打貢獻3分打點，本季第2次獲選單場MVP，賽後萌萌跳舞時連前隊友都留下來看，2次MVP都在洲際拿下，陳俊秀在洲際變得特別猛。

陳俊秀今天先在3局下球隊的3分大局中，貢獻2分打點二壘打，敲回超前分，5局下作為首名打者敲出二壘安打，並跑回1分，6局下高飛犧牲打敲回第3分打點，兄弟今晚得分幾乎與陳俊秀緊緊相依。

陳俊秀今年開季打擊狀況不穩定，但加上今天連續9場安打、連4場敲回打點，打擊率穩定上揚，加上今天2打數2安打，來到2成95，尤其在洲際主場本季更是42打數敲出12支安打，打擊率也來到2成86的高標。

今晚面對老東家打得順，陳俊秀表示，自己沒有想太多，「就是把握當下，全力以赴。」被問想對猿隊隊友說什麼？陳俊秀拉起胸前的「Brothers」標誌比了一比，隨後也趕緊向前隊友們揮手致意。

陳俊秀加上全隊11支安打的貢獻下， 先發投手艾士特5局失1分拿下勝投，不過被敲8支安打內容不算好；猿隊先發投手霸威斯4局被敲7支安打，丟掉5分有3分責失，而中繼的邱駿威也一個人撐了4局，被敲4支安打掉3分。