中職／統一獅火力蒸散烏雲 最快18日點亮M22

近日負面新聞繚繞的統一獅隊，今晚以火力蒸散陰霾，加上布雷克7.2局失2分好投，在澄清湖棒球場9：5擊敗台鋼雄鷹隊，終結2連敗，也再一次逼近點亮上半季封王魔術數字。

獅隊今天贏球後，點亮封王魔術數字的條件收斂，最快明天就可亮燈，但需要達成三項條件，獅隊自己要贏球，加上中信兄弟、味全龍隊都輸球，就可亮起M22。

獅隊今天面對0：1落後，在4局上火力放送，8支安打串出7分大局，陳傑憲的三壘安打追平比數，林安可1出局後適時安打超前，另外潘傑楷、林佳緯的安打都有2分打點，一口氣打退施子謙，邱智呈從中繼的楊達翔手中敲回第7分。

雄鷹在1局下靠王柏融安打得分後，直到6局下魔鷹的高飛犧牲打才再下一城，獅隊在7局上由陳重廷敲出2分打點安打再拉開差距，不過9局下陳文杰2出局後的安打敲回1分，王柏融再補上2分打點安打，但魔鷹沒能再添分數。

獅隊先發投手布雷克7.2局被敲9支安打，但僅失2分，9局下登板的王鏡銘製造危機，被敲3支安打丟掉3分，但沒讓勝利飛走。

施子謙轉戰雄鷹後首次面對前東家，前3局雖能壓制，但第4局風雲變色，總計3.2局被敲8支安打，丟掉7分有6分責失，承擔敗投。