中職／又是幸運第7局 龍隊7分大局攻破悍將鐵牛棚

味全龍隊昨天第7局逆轉中信兄弟，今晚也在第7局攻破富邦悍將隊鐵牛棚，前6局1：1平手的局面，在7局下一口氣打了11人次，狂攻7分，最終以8：1拿下2連勝，吉力吉撈．鞏冠敲出追平轟，整場2安打、3打點演出。

兩隊前6局形成投手戰，悍將在4局上靠著王正棠開轟，生涯首次連兩場開轟，一度取得領先；不過6局下吉力吉撈．鞏冠一支中外野陽春砲瞬間追平比數，也是個人本季第6轟。

7局下悍將先發投手陳仕朋突然遇到亂流，劉基鴻、拿莫．伊漾接連敲安，陳品捷代打執行觸擊，點出落點巧妙的內野安打，滿壘情況下，張祐銘的適時安打敲回超前分。

悍將趕緊換上王尉永想要止血，但抓到1出局後投出保送，接著又被李凱威敲出2分打點安打，悍將再換吳世豪接手，但又被吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打，再掉2分，龍隊最終在7局下靠著7支安打加上滾地推進，一口氣攻下7分大局。

龍隊先發投手鋼龍6局僅被敲2支安打，但因一發陽春砲差點吞敗，好在隊友幫忙無關勝敗；悍將先發投手陳仕朋前5局沒掉分，但6局下先挨轟，7局下續投1人次都沒解決，總計6局被敲7安失5分，吞下敗投。