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味全龍隊比賽由希臘童軍英雄貝迪瑞開球

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
希臘童軍貝迪瑞（Dimitris Belbas）在花蓮震災後，義勇助人，中華職棒味全龍隊今天邀請他在賽前開球。圖片來源/中華民國童軍總會
希臘童軍貝迪瑞（Dimitris Belbas）在花蓮震災後，義勇助人，中華職棒味全龍隊今天邀請他在賽前開球。圖片來源/中華民國童軍總會

希臘童軍貝迪瑞（Dimitris Belbas）在花蓮震災當中，發揮童軍服務精神，利用童軍技能，義助受困台灣旅客脫離險境，中華職棒味全龍隊今天邀請貝迪瑞在球賽當中開球，這場球賽也開放數百位我國童軍免費入場觀賽。

味全龍隊今晚上在台北天母棒球場比賽，邀請貝迪瑞擔任比賽開始之前的開球嘉賓，表揚貝迪瑞實踐40年前加入童軍時的童軍諾言，中華民國童軍總會也頒發「國際友誼章(International Friendship Award)」給貝迪瑞。

童軍總會秘書長蘇德祥表示，這項國際榮譽章是給致力於世界童軍運動，促進國際友誼，對我們國家童軍運動做出卓越貢獻的各國童軍夥伴的肯定和讚揚，開球儀式前，現場有近300位我國童軍，以童軍特有的歡呼儀式，傳遞童軍熱情，感謝貝迪瑞救助受困旅客的義舉。

味全龍隊在賽前開放300位觀眾席次，只要是穿著童軍制服，都可以免費入場觀賽，以表達對世界童軍的支持。貝迪瑞也帶著兩位女兒，穿著希臘童軍制服，到球場看台與我國童軍夥伴同樂，他講述地震發生時的驚險經歷，他說，當下沒有思考太多，並且別無選擇，謹記得過去的童軍諾言，必須採取實際行動，協助身邊需要幫忙的人。

貝迪瑞帶著大家朗誦全球童軍都銘記在心的銘言，希臘文為「Έσo Έτοίμος」，就是中文的「做好準備」，英文是「Be Prepared」，貝迪瑞期許所有童軍夥伴，時刻牢記我國童軍的銘言，「準備、日行一善、人生以服務為目的」，任何關鍵時刻都能運用所學技扶助他人，服務社會。

貝迪瑞的岳父蔡爾晄曾任中華民國駐紐西蘭代表，他們今天上午拜會中華民國童軍總會，總會頒贈我國童軍總會領巾，雙方交流希臘與我國的童軍精神與近況發展。

蔡爾晄表示，學習童軍的技能，可以協助青少年訓練自救與救人的能力，在需要時，展現童軍的勇氣及智慧，是謂冒險犯難及服務助人的精神。

中華職棒 味全龍 棒球

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