快訊

台中傳溺水意外！19歲高三生河堤嬉戲落水 無呼吸心跳急救中

議場大混戰！藍白聯手拚國會改革今立院三讀 韓國瑜出招採舉手表決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／不在意首轟來得晚 劉基鴻更專注擊球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻在12日敲出本季首轟。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻在12日敲出本季首轟。圖／味全龍隊提供

開季第28場才敲出本季首轟，味全龍隊劉基鴻寫下生涯最慢紀錄，然而他對於全壘打沒有心心念念，就連隊友張政禹開轟第一時間想的也是慶祝，「沒想過我還沒開轟。」

劉基鴻去年球季敲出16轟，今年球季全壘打卻一度難產，改寫原本開季第9戰才開轟的個人紀錄，但5月12日終於敲出本季首轟，回到休息區由張政禹準備粉罐，讓他比撒粉動作。

劉基鴻與張政禹有承諾，今年誰開轟就要學習NBA球星詹姆斯的招牌動作，灑粉慶祝，但生涯0轟的張政禹在5月5日先一步開轟，劉基鴻說：「當下沒有想到（自己比較晚），他一開轟我第一時間就是去拿東西。」

劉基鴻4月打擊率2成39、上壘率3成20、長打率0.313，狀況不太理想，但進入5月的前10場出賽，單月打擊率來到3成33，敲回7分打點已經追平上個月。

「開季動作有點跑掉。」劉基鴻表示，透過看影片的方式去調整，加上透過與投手對戰，逐漸找到感覺，好球帶也比較鞏固起來，「放掉不好打的球，專注自己能打的，真的被撿就算了。」

另一點不同是，劉基鴻4月滾飛比0.857，接近1比1，但到了5月則是來到飛球居多的0.375，他表示，這點教練團也有提醒自己，也有做出調整，「就是更專注在擊球上面。」

味全龍隊劉基鴻在12日敲出本季首轟。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻在12日敲出本季首轟。圖／味全龍隊提供

劉基鴻 張政禹

延伸閱讀

中職／悍將完封猛獅首登戰績第2 龍隊7局擺尾逆轉兄弟

中職／王柏融最速600安、王博玄再見安 將洪總勝場拱上999

中職／雄鷹E起來繳學費 龍隊趁隙攻3分大局取4連勝

中職／年度個人獎項魔咒大蔓延 中信、樂天投打受害最深

相關新聞

中職／確定了！繼安芝儇搬到高雄後 李多慧也宣布定居台灣

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇日前宣布搬到高雄，引發許多球迷熱烈討論。如今味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧也公布，自己已搬到台灣的消息。 粉絲專頁「跟李多慧學韓文」釋出一段影片，李多慧穿著韓服表示，「我

中職／不在意首轟來得晚 劉基鴻更專注擊球

開季第28場才敲出本季首轟，味全龍隊劉基鴻寫下生涯最慢紀錄，然而他對於全壘打沒有心心念念，就連隊友張政禹開轟第一時間想的...

中職／黃保羅重返先發 王念好一軍見習結束

富邦悍將隊道鉑戈升上一軍投完1場就下放，原因與表現無關，而是單純洋投輪替，明天羅戈先發，周日黃保羅回到先發輪值，而王念好...

中職／獅隊將黃勇傳放進讓渡 悍將：沒有討論

統一獅隊15日宣告開除內野手黃勇傳，昨日聯盟公告成為讓渡球員，23日下午5點前開放其他球團承繼合約，富邦悍將球團表示，對...

中職／明星賽網路票選 王威晨破10萬票暫居人氣王

中華職棒明星對抗賽網路票選活動進行至第4天，首名網路得票數破10萬的選手出爐，為中信兄弟隊長王威晨，暫居今年的明星賽人氣...

中職／曹祐齊術後一軍隨隊調整中 伍鐸有望回歸

味全龍隊投手曹祐齊去年10月動手肘骨刺手術，今天現身天母棒球場，總教練葉君璋透露好消息，再1到2周調整就可望回歸球場，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。