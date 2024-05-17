中職／不在意首轟來得晚 劉基鴻更專注擊球

開季第28場才敲出本季首轟，味全龍隊劉基鴻寫下生涯最慢紀錄，然而他對於全壘打沒有心心念念，就連隊友張政禹開轟第一時間想的也是慶祝，「沒想過我還沒開轟。」

劉基鴻去年球季敲出16轟，今年球季全壘打卻一度難產，改寫原本開季第9戰才開轟的個人紀錄，但5月12日終於敲出本季首轟，回到休息區由張政禹準備粉罐，讓他比撒粉動作。

劉基鴻與張政禹有承諾，今年誰開轟就要學習NBA球星詹姆斯的招牌動作，灑粉慶祝，但生涯0轟的張政禹在5月5日先一步開轟，劉基鴻說：「當下沒有想到（自己比較晚），他一開轟我第一時間就是去拿東西。」

劉基鴻4月打擊率2成39、上壘率3成20、長打率0.313，狀況不太理想，但進入5月的前10場出賽，單月打擊率來到3成33，敲回7分打點已經追平上個月。

「開季動作有點跑掉。」劉基鴻表示，透過看影片的方式去調整，加上透過與投手對戰，逐漸找到感覺，好球帶也比較鞏固起來，「放掉不好打的球，專注自己能打的，真的被撿就算了。」