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中職／黃保羅重返先發 王念好一軍見習結束

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒富邦悍將隊為黃保羅。富邦悍將提供
中華職棒富邦悍將隊為黃保羅。富邦悍將提供

富邦悍將隊道鉑戈升上一軍投完1場就下放，原因與表現無關，而是單純洋投輪替，明天羅戈先發，周日黃保羅回到先發輪值，而王念好的一軍見習之旅結束，回到二軍繼續出賽。

悍將因前3周賽程都遇到因雨延賽，本周只打四場，先發投手無法密集出賽下，乾脆採用洋投風火輪，前天道鉑戈在一軍的轉隊初登板繳出6局無失分表現，但昨天就被下放二軍，只是為了空出名單給在二軍的布藍登。

悍將總教練陳金鋒指出，明天羅戈先發，周日黃保羅回到先發，布藍登預計下周再登板，「保羅之前是遇到下雨延賽，接下來會回到輪值中，接下來一周都是五場比賽。」由於道鉑戈下二軍後有額度，因此先拉上賴智垣加強牛棚戰力。

而王念好則是在15日下放二軍，拉上劉俊豪補充內野人手，陳金鋒表示，會拉王念好是因為先前三壘手受傷需要人手，「之前也說過，要讓他上來看比賽，也剛好都是1、2分差，讓他學習這樣的分差下怎麼去準備，之後就是下去二軍比賽。」

王念好 陳金鋒 黃保羅

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