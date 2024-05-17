聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／獅隊將黃勇傳放進讓渡 悍將：沒有討論
統一獅隊15日宣告開除內野手黃勇傳，昨日聯盟公告成為讓渡球員，23日下午5點前開放其他球團承繼合約，富邦悍將球團表示，對於黃勇傳選手沒有評估，也沒有進行討論。
黃勇傳是2022年獅隊首輪指名，在一軍也具有先發二壘的能力，然而因個人財務問題，加上屢次逾假未歸，獅隊最終決定割捨，照聯盟規定需先進入讓渡名單，經過5個工作天後若無其他球團接收，才能無條件釋出，並成為自由球員。
悍將今天在天母棒球場出賽，總教練陳金鋒被問及是否會考慮評估黃勇傳狀況？鋒總表示：「這部分要問球團，我對他瞭解不多，在二軍看過他比賽這樣。」
而悍將領隊林華韋則表示，評估選手會多方面考量，黃勇傳選手是很有潛力，但悍將球團對於黃勇傳選手沒有評估，也沒有進行討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言