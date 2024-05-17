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中職／獅隊將黃勇傳放進讓渡 悍將：沒有討論

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將表達對黃勇傳沒興趣。報系資料照
富邦悍將表達對黃勇傳沒興趣。報系資料照

統一獅隊15日宣告開除內野手黃勇傳，昨日聯盟公告成為讓渡球員，23日下午5點前開放其他球團承繼合約，富邦悍將球團表示，對於黃勇傳選手沒有評估，也沒有進行討論。

黃勇傳是2022年獅隊首輪指名，在一軍也具有先發二壘的能力，然而因個人財務問題，加上屢次逾假未歸，獅隊最終決定割捨，照聯盟規定需先進入讓渡名單，經過5個工作天後若無其他球團接收，才能無條件釋出，並成為自由球員。

悍將今天在天母棒球場出賽，總教練陳金鋒被問及是否會考慮評估黃勇傳狀況？鋒總表示：「這部分要問球團，我對他瞭解不多，在二軍看過他比賽這樣。」

而悍將領隊林華韋則表示，評估選手會多方面考量，黃勇傳選手是很有潛力，但悍將球團對於黃勇傳選手沒有評估，也沒有進行討論。

富邦悍將 統一獅 黃勇傳

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