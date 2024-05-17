中職／明星賽網路票選 王威晨破10萬票暫居人氣王

中華職棒明星對抗賽網路票選活動進行至第4天，首名網路得票數破10萬的選手出爐，為中信兄弟隊長王威晨，暫居今年的明星賽人氣王寶座，統一獅隊長陳傑憲則是緊追在後。

今年明星賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，由世界12強台灣隊交手中華職棒明星隊，明星隊球員由球迷投票選出， 網路票選活動自14日已展開。

截至今天，中信兄弟三壘手王威晨不僅暫居人氣榜第一名，更成為明星賽首名網路票選突破10萬的選手，王威晨曾在2022年以31萬3674票榮登該年明星賽人氣王，今年有機會挑戰更高得票。

統一獅外野手陳傑憲目前得票數突破9萬、緊追在後，2名隊長的人氣爭霸為票選活動增添亮點；第3名則是去年明星賽人氣王、中信兄弟江坤宇，目前票數也突破9萬，和陳傑憲票數接近。

各守備位置目前暫居第一選手依序為先發投手徐基麟（中信兄弟）、中繼投手潘威倫（統一獅）、救援投手吳俊偉（中信兄弟）、捕手戴培峰（富邦悍將），一壘手陳俊秀（中信兄弟）、二壘手岳東華（中信兄弟）、三壘手王威晨（中信兄弟）、游擊手江坤宇（中信兄弟），外野手前3名為陳傑憲（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟）、葉保弟（台鋼雄鷹），指定打擊則為周思齊（中信兄弟），兄弟選手占了8人。

全壘打大賽採全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，目前位居前8名選手依票數排行，分別為林安可（統一獅）、魔鷹（Steven Moya）（台鋼雄鷹）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、王柏融（台鋼雄鷹）、曾頌恩（中信兄弟）、陳俊秀（中信兄弟）、陳子豪（中信兄弟）、劉基鴻（味全龍）。

加權5倍的通訊投票也同步進行中，可利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月6日23時59分止。