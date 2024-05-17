快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

中職／明星賽網路票選 王威晨破10萬票暫居人氣王

中央社／ 台北17日電
中信兄弟王威晨暫居明星賽票選人氣王。中央社
中信兄弟王威晨暫居明星賽票選人氣王。中央社

中華職棒明星對抗賽網路票選活動進行至第4天，首名網路得票數破10萬的選手出爐，為中信兄弟隊長王威晨，暫居今年的明星賽人氣王寶座，統一獅隊長陳傑憲則是緊追在後。

今年明星賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，由世界12強台灣隊交手中華職棒明星隊，明星隊球員由球迷投票選出， 網路票選活動自14日已展開。

截至今天，中信兄弟三壘手王威晨不僅暫居人氣榜第一名，更成為明星賽首名網路票選突破10萬的選手，王威晨曾在2022年以31萬3674票榮登該年明星賽人氣王，今年有機會挑戰更高得票。

統一獅外野手陳傑憲目前得票數突破9萬、緊追在後，2名隊長的人氣爭霸為票選活動增添亮點；第3名則是去年明星賽人氣王、中信兄弟江坤宇，目前票數也突破9萬，和陳傑憲票數接近。

各守備位置目前暫居第一選手依序為先發投手徐基麟（中信兄弟）、中繼投手潘威倫（統一獅）、救援投手吳俊偉（中信兄弟）、捕手戴培峰（富邦悍將），一壘手陳俊秀（中信兄弟）、二壘手岳東華（中信兄弟）、三壘手王威晨（中信兄弟）、游擊手江坤宇（中信兄弟），外野手前3名為陳傑憲（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟）、葉保弟（台鋼雄鷹），指定打擊則為周思齊（中信兄弟），兄弟選手占了8人。

全壘打大賽採全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，目前位居前8名選手依票數排行，分別為林安可（統一獅）、魔鷹（Steven Moya）（台鋼雄鷹）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、王柏融（台鋼雄鷹）、曾頌恩（中信兄弟）、陳俊秀（中信兄弟）、陳子豪（中信兄弟）、劉基鴻（味全龍）。

加權5倍的通訊投票也同步進行中，可利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月6日23時59分止。

中信兄弟 明星賽 陳傑憲

延伸閱讀

中職／江坤宇傷後首次二軍出賽 游擊守完3局退場休息

中職／悍將完封猛獅首登戰績第2 龍隊7局擺尾逆轉兄弟

中職／再見秀！陳俊秀11局再見轟 兄弟連兩天靠他贏球下班

中職／因江坤宇腿傷聯想 兄弟教頭想找日本名師指導跑壘

相關新聞

中職／確定了！繼安芝儇搬到高雄後 李多慧也宣布定居台灣

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇日前宣布搬到高雄，引發許多球迷熱烈討論。如今味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧也公布，自己已搬到台灣的消息。 粉絲專頁「跟李多慧學韓文」釋出一段影片，李多慧穿著韓服表示，「我

中職／明星賽網路票選 王威晨破10萬票暫居人氣王

中華職棒明星對抗賽網路票選活動進行至第4天，首名網路得票數破10萬的選手出爐，為中信兄弟隊長王威晨，暫居今年的明星賽人氣...

中職／曹祐齊術後一軍隨隊調整中 伍鐸有望回歸

味全龍隊投手曹祐齊去年10月動手肘骨刺手術，今天現身天母棒球場，總教練葉君璋透露好消息，再1到2周調整就可望回歸球場，目...

中職／評估黃勇傳合約？葉總：要先了解狀況

統一獅隊日前宣布開除黃勇傳，20歲的內野手仍有一軍實力，但財務狀況難解，味全龍隊今天傳出游擊手張政禹受傷，是否將黃勇傳納...

中職／張政禹也是左膝十字韌帶受傷 評估休2到3個月

十字韌帶斷裂會傳染？味全龍隊張政禹今天下放二軍，原因是左膝蓋十字韌帶斷裂，但目前評估不需開刀，預計休息2到3個月，總教練...

中職／「最正MC」林艾融性感內衣要價1萬8 巫苡萱：當她男友很幸福

樂天桃猿隊主持人林艾融因亮眼外型，擁有「中職最正MC」封號，近日網路節目到她家突襲檢查衣櫃，竟意外發現她擁有眾多內衣款式，其中一套性感內衣竟要價台幣1萬8000元。 樂天啦啦隊成員巫苡萱及前成員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。