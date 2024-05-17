中職／曹祐齊術後一軍隨隊調整中 伍鐸有望回歸

味全龍隊投手曹祐齊去年10月動手肘骨刺手術，今天現身天母棒球場，總教練葉君璋透露好消息，再1到2周調整就可望回歸球場，目前先在一軍隨隊。

曹祐齊因手術關係，今年一、二軍都尚未出賽，昨天首度進牛棚練投，今天在一軍賽前接受葉君璋指導，葉總指出，曹祐齊因手術至今相隔許久，投球機制有點跑掉，所以還需要一些時間調整才能開始比賽。

徐若熙前一戰表現不理想，面對台鋼雄鷹隊雖然被敲3支安打僅失1分，但投4局就用了80球不得不退場，葉君璋指出，接下來還是會安排徐若熙在周日先發，會讓他以投1休6的節奏準備，「這樣的方式，之前看起來他投得比較沒有壓力。」

另一方面，3日下放二軍的洋投伍鐸有望在近期回歸，葉君璋也指出，時間到了就會讓他上一軍，至於屆時要下放哪位洋投則還在評估，「鋼龍剛回來，狀況還不到百分百可以理解，其他人表現都很不錯。」