中職／評估黃勇傳合約？葉總：要先了解狀況

統一獅隊日前宣布開除黃勇傳，20歲的內野手仍有一軍實力，但財務狀況難解，味全龍隊今天傳出游擊手張政禹受傷，是否將黃勇傳納入評估？總教練葉君璋表示：「要先了解狀況。」

黃勇傳因個人財務狀況導致逾假未歸，獅隊在15日宣布開除，並在16日由聯盟公布合約進入讓渡階段，其他球團在5月23日下午5點前都可申請繼承合約，超過期限則成為自由球員。

黃勇傳是2022年獅隊首輪指名，在一軍也具有先發二壘的實績，適逢龍隊游擊手戰力空缺，葉君璋表示：「他在場上表現是好的，無論是攻守哪一端，就球員這部分是滿不錯的。」

不過至於是否會評估收下黃勇傳合約？葉總也坦言，「我們還不了解他的狀況，要了解才能有下一步。」