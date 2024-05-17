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中職／張政禹也是左膝十字韌帶受傷 評估休2到3個月

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

十字韌帶斷裂會傳染？味全龍隊張政禹今天下放二軍，原因是左膝蓋十字韌帶斷裂，但目前評估不需開刀，預計休息2到3個月，總教練葉君璋說得保守，「還是要看選手自己的感覺。」

樂天桃猿隊成晉、統一獅隊林靖凱日前都因左膝十字韌帶斷裂，需要開刀治療而宣告本季報銷，張政禹成為今年第三位十字韌帶斷裂的球員，不過葉總透露，目前是需要時間復原，不需要開刀。

雖然防護員評估張政禹大概2到3個月回歸，但葉君璋表示：「幾個月回來，要看選手感覺，再經過體能教練、防護員的評估才準。」葉總還透露，自己球員時期曾因撲壘導致兩腿十字韌帶都受傷，「我那時休3天就回來，也不知道怎麼弄的。」

對於近期不少職棒球員都出現相同傷勢，葉君璋表示，能夠理解，因為球員在場上都很拚，「想要爭取機會，受傷的機率就比較高，這是好的，也不是好的事情。」

張政禹 樂天桃猿 葉君璋

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