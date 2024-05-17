中職／「最正MC」林艾融性感內衣要價1萬8 巫苡萱：當她男友很幸福

樂天桃猿隊主持人林艾融因亮眼外型，擁有「中職最正MC」封號，近日網路節目到她家突襲檢查衣櫃，竟意外發現她擁有眾多內衣款式，其中一套性感內衣竟要價台幣1萬8000元。

樂天啦啦隊成員巫苡萱及前成員倪暄造訪艾融的房間，打開衣櫃後發現許多內衣，艾融也自曝有收集各種內衣的習慣，沒想到布料一件比一件少，其中一件精品內衣竟要價1萬8000元，由於衣服尺度太大，巫苡萱也忍不住吐槽艾融真是重口味，並開玩笑表示，「歡迎大家當艾融男朋友，你會很幸福。」

該影片也回顧其他啦啦隊的內衣款式，其中樂天啦啦隊總隊長籃籃與艾融形成很大對比，衣櫃裡全是阿嬤內衣。影片一出，網友紛紛留言表示，「沒想到啦啦隊的睡衣，真是百花爭艷」、「反差最大的艾融」、「艾融穿粉紅色睡衣看起來很可愛」。