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中職／確定了！繼安芝儇搬到高雄後 李多慧也宣布定居台灣
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇日前宣布搬到高雄，引發許多球迷熱烈討論。如今味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧也公布，自己已搬到台灣的消息。
粉絲專頁「跟李多慧學韓文」釋出一段影片，李多慧穿著韓服表示，「我昨天剛搬完家，本來從去年7月左右開始，就一直想搬來台灣，這樣的想法一直存在，但要下定決心並不容易。今年想搬來台灣的想法越來越強烈，所以迅速處理好一切，昨天就搬完家了。」
當被問到現在住哪在裡時，李多慧表示是離球場（天母）很近的地方，「這樣很棒，家離球場很近，附近又有很多好吃的店，我覺得這地方選得很好。」
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