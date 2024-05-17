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中職／首屆職棒高峰會中職與會 放眼12強、奧運盛事

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
WBSC召開第一屆世界職棒高峰會，中華職棒秘書長楊清瓏（右二）代表會長蔡其昌前往瑞士與會。圖／中華職棒聯盟提供
WBSC召開第一屆世界職棒高峰會，中華職棒秘書長楊清瓏（右二）代表會長蔡其昌前往瑞士與會。圖／中華職棒聯盟提供

世界棒壘球總會（WBSC）於瑞士洛桑慶祝成立10周年，為強化與各國職棒聯盟的交流與合作，5月9日在總部召開第一屆世界職棒高峰會（Baseball Pro Leagues Summit），中華職棒也由會長蔡其昌特別指派秘書長楊清瓏前往與會。

本次峰會匯集來自美國、日本、韓國及台灣的職棒代表，齊聚一堂共同為棒球運動重返奧運及在全世界的推廣集思廣益，其中包括美國職棒大聯盟副總裁兼世界棒球經典賽主席史莫（Jim Small）、韓國職棒會長許龜淵及日本職棒副秘書長中村勝彥等要員，為棒球運動的國際合作寫下新篇章。

世界棒壘總會主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示：「各國職棒代表齊聚在WBSC總部不僅僅是召開一次會議，而是在為加強WBSC與各職業聯盟間的長久合作奠定基礎。」

會後法卡利更特別對中華職棒的積極參與表示感謝與肯定，並請楊清瓏代為向蔡其昌轉達關心之意，近年來蔡其昌積極與國際棒球聯盟、協會交流獲得肯定。

做為來自台灣的職棒代表，楊清瓏在會中表示：「台灣身為世界職棒組織的一員，將勇於承擔責任，在未來與各國共同努力，讓棒球成為更加激勵人心並具影響力的運動。」

這次的會議著重棒球運動往後的發展，未來一起為棒球運動的年輕化、普及化攜手努力，各國與會代表期待即將舉行的「世界12強（Premier 12）」以及讓棒球重返最高殿堂的2028年洛杉磯奧運，兩項賽事能為棒球運動帶來更多球迷。

本次會議WBSC也向各國代表說明五人制棒球（Baseball5）及棒球電子競技（eSport）等兩項新興項目的發展現況，新的項目為棒壘球運動注入新的活力，藉由項目著重性別平等、容易入門的特性，使棒壘球運動的愛好更加普及。

中華職棒 棒球 楊清瓏

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