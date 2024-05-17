聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／首戰吞3K 張育成雙重賽第2場代打敲安
光芒隊3A與白襪隊3A昨日賽事遇到下雨，改在今天進行雙重賽，台灣好手張育成兩場都上，首戰3打數吞3K，不過第2戰代打敲安扳回一城，
張育成今天在雙重賽首戰擔任先發第5棒、游擊手，前兩個打席分別等到第5、第6球才遭到三振，6局上第3打席則是連3顆好球遭到三振，不過球隊以4：3拿下勝利。
雖然首戰手感不佳，但張育成在雙重賽第2場7局上代打，1出局無人在壘情況下，面對一顆內角96哩伸卡球，敲出一壘安打，只不過光芒隊3A該局未得分，以2：5輸球。
張育成今天兩場比賽總計4打數1安打，賽後打擊率來到3成14，在3A累計出賽12場敲出11支安打，包含2轟、2支二壘打，貢獻6分打點，另有13次三振。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言