MiLB／首戰吞3K 張育成雙重賽第2場代打敲安

光芒隊3A與白襪隊3A昨日賽事遇到下雨，改在今天進行雙重賽，台灣好手張育成兩場都上，首戰3打數吞3K，不過第2戰代打敲安扳回一城，

張育成今天在雙重賽首戰擔任先發第5棒、游擊手，前兩個打席分別等到第5、第6球才遭到三振，6局上第3打席則是連3顆好球遭到三振，不過球隊以4：3拿下勝利。

雖然首戰手感不佳，但張育成在雙重賽第2場7局上代打，1出局無人在壘情況下，面對一顆內角96哩伸卡球，敲出一壘安打，只不過光芒隊3A該局未得分，以2：5輸球。

張育成今天兩場比賽總計4打數1安打，賽後打擊率來到3成14，在3A累計出賽12場敲出11支安打，包含2轟、2支二壘打，貢獻6分打點，另有13次三振。