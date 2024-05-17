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中職／獅下通牒仍不見人 黃勇傳遭讓渡

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
黃勇傳。圖／聯合報系資料照片
黃勇傳。圖／聯合報系資料照片

統一獅隊20歲內野手黃勇傳因財務問題加上多次逾假未歸遭開除，昨天進入合約讓渡階段，5個工作天內若沒有其他球團接收，將成為自由契約球員。

獅隊前天指出，黃勇傳從去年底開始有財務困難，到5月3日因處理財務借貸請假，期限到11日，然而12、13日都未報到，球隊下最後通牒後，14日仍不見人影，因嚴重違反紀律將他開除。

黃勇傳經紀公司躍樂運動行銷也表示，他因個人債務處理不當，球團與經紀公司一直都在協助他的財務規畫，最終獅隊決定解約，經紀公司尊重球團決議。

中華職棒聯盟昨公告，獅隊前天提出黃勇傳選手合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡合約截止時間為23日下午5點，期限內若未獲其他球團青睞，黃勇傳就被無條件釋出，成自由球員。

若其他球團有意吸收黃勇傳，需向聯盟提出申請，並繼承剩餘合約不得更動，當超過一支球團提出申請時，則由戰績最差的球團取得。

中職讓渡制度自2006年啟用以來，共有35名球員曾遭到讓渡，其中僅10人完成轉隊，最著名莫過於2008年曹竣崵，當時他因傷被獅隊放進讓渡名單，讓渡期吸引兄弟象、La New熊隊爭取，象隊因戰績較差「得標」，投完2009年才退休。

黃勇傳

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