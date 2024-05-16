U23世界盃／中華隊培訓名單出爐 4名高中生入列

2024年U23中華成棒培訓隊名單今天出爐，26名球員包含4位高中生，分別是張峻瑋、黃仲翔、韋宏亮、林維恩，將由總教練郭李建夫領軍，6月1日開始於台體大展開集訓，備戰9月5日舉行的U23世界盃棒球賽。

中華棒協今天公布，選訓會議遴選出2024年U23中華成棒培訓隊名單，本次名單中也特地納入4位超齡無法參加U18亞洲盃的高中生，增加中華隊的投手深度，也期待他們經過磨練繼續成長。

U23培訓隊預計參加美國NCAA大學明星隊對抗賽、捷克棒球周以及荷蘭哈連盃，總教練郭李建夫期待透過國外高強度對抗提升培訓隊選手實力，磨練出更多U23世界盃正式賽可用之兵。